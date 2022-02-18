Rüyada dağınık ev görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada dağınık evi toplamaya çalışmanın anlamı ve yorumu

Rüyada Dağınık Eve Misafir Gelmesi

Dağılmış bir eve misafirlerin geldiğini rüyada görmek, birçok din alimi ve rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin yaptıkları işleri insanlardan saklama çabası içine girmelerine rağmen tüm hayatlarını göz önünde yaşayacak olmalarına yorumlanmıştır. Eğer rüyayı görmüş olan kişiler, yasak bir ilişki içindeyseler veya para aklama işinde iseler, yakın zamanda yaptıkları gizli saklı tüm işler biri tarafından ortaya dökülecek ve rüya sahiplerine zor zamanlar yaşatacaktır.