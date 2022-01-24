Rüyada çürük diş görmek ne anlama gelir? Rüyada kendi dişinin çürüdüğünü görmek neye işarettir? Anlamı, yorumu...

Rüyada Kendi Dişinin Çürüdüğünü Görmek



Ağzında çürük diş olduğunu rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin çok uzun zamandır bekledikleri bazı şeylere kavuşacak olmalarına yorumlanmıştır. Kişiler, bu kavuşmayı yaşamalarından sonra kendine olan güvenlerinin arttığını ve artık ayaklarının yere daha sağlam bastığını hissedeceklerdir. Maddi kaygılarını geride bırakacak olan rüya sahipleri, herkes tarafından daha iyi bir halde görülecektir.