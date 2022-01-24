Rüyada çürük diş görmek ne anlama gelir? Rüyada kendi dişinin çürüdüğünü görmek neye işarettir? Anlamı, yorumu...
Çürük bir dişin rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin akrabalarından zarar göreceği şeklindedir. Rüyasında çürük diş görmüş kimseler, eğer yakın zamanda yapmaya niyetlenecekleri bazı işleri henüz sonuçlanmadan veya bir neticeye bağlanmadan akrabaları ile paylaşırlarsa bu işin sonucu bekledikleri gibi olumlu gelmeyecektir. Özellikle de baba tarafının akrabalarına rüya sahiplerinin anlattıkları şeyler, geçekleşmeyeceklerdir.
Rüyada Çürük Diş Görmek Diyanet
Diyanet'e göre rüyada çürümüş dişin görülmüş olması, rüya sahiplerinin kazandıkları kötü itibarın ailesinin adını kirleteceğine yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin yaptıkları bu hataların tümü, özellikle aile büyüklerinin çok zoruna gidecek ve rüya sahipleri birçok insandan azar işitme seviyesinde fırça yiyeceklerdir. Yedikleri fırçalar dolayısıyla üzülecek olan rüya sahipleri, yaptıkları hataları telafi edebilmek için çok uğraşacaklardır.
Rüyada Kendi Dişinin Çürüdüğünü Görmek
Ağzında çürük diş olduğunu rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin çok uzun zamandır bekledikleri bazı şeylere kavuşacak olmalarına yorumlanmıştır. Kişiler, bu kavuşmayı yaşamalarından sonra kendine olan güvenlerinin arttığını ve artık ayaklarının yere daha sağlam bastığını hissedeceklerdir. Maddi kaygılarını geride bırakacak olan rüya sahipleri, herkes tarafından daha iyi bir halde görülecektir.
Rüyada Başkasının Ağzında Çürük Diş Görmek
Birinin ağzında olan çürük dişlerin rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin zorda kalmış birine canlarını dişlerine takarak yardım eli uzatacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin bu gayreti, herkes tarafından takdire şayan bulunacaktır ancak rüya sahiplerinin yardım ettikleri kimseler, kendilerine yapılanları küçük göreceklerdir. Özellikle de ağzında çürük diş olduğu görülen kimseler tanıdıksa, rüya sahipleri kendilerini hırpalamamalılardır.
Rüyada Kendi Dişini Görmek
Kendi dişlerinden birinin rüyada görülmüş olması, rüyayı görmüş kimselerin yalnız kalacak olmalarına yorumlanmıştır. Bu yalnızlık süreci, başından sonuna kadar rüya sahipleri için fazlaca rahatsızlık uyandıracaktır. Rahatsızlıkları dolayısıyla da yalnızlıklarından kurtulmak için çeşitli yollara başvuracak olan rüya sahipleri, iletişim kurdukları insanlara karşı dikkatli olmalılardır.