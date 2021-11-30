Rüyada cumhurbaşkanı ile konuşmak ne anlama gelir? Rüyada cumhurbaşkanıyla kahve içmek, yemek yediğini görmek hayırlı mıdır? Rüyada cumhurbaşkanı olmak neye işarettir?
Rüyada cumhurbaşkanı ile konuşulması oldukça hayırlı bir rüyadır ve kişiye talih kapılarını açar. İmam-ı Gazali (r.a) bu konuda yapmış olduğu rüya tasvirinde devletin yüksek kademelerinde bulunan herhangi şahsın rüyada görülmesini şu şekilde tasvir eder. Rüyanın yetişkin hanımlar ve beyler tarafından görülmesi atama haberidir. Kişi bir şekilde fırsat yakalayacak ve devlet içerisindeki bir kuruma yerleşerek yüksek bir konuma gelecektir. Bekar hanımlar tarafından rüyanın görülmesi kadının devletin yüksek mertebelerindeki biri ile yapacağı evliliği gösterir. Rüyada cumhurbaşkanı ile konuşmak bir çocuk tarafından görüldüyse bu durum çocuğa malum olmuştur, siyaset ve politika konusunda yüksek zümreye gelmeyi vurgular.
RÜYADA CUMHURBAŞKANIYLA KAHVE İÇMEK
Rüyada cumhurbaşkanı ile kahve içilmesi kişinin çok yakın zamanda düştüğü dardan kurtulacağına, borçlarının tümüyle biteceğine ve hiç beklemediği bir yerden gelecek statülü bir mesleği ifade eder. İmam-ı Nablusi (r.a) Hazretleri bu konuda vermiş olduğu tasvirde bu rüyanın bir kadın tarafından görülmesi durumunda, kadının ömür boyu sözü dinlenecek bir konumda olacağı konusunda bilgi verir. Kadınlar arasında yüksek bir konum olabileceği gibi devlet yönetiminde de söz sahibi olabilir.
RÜYADA CUMHURBAŞKANININ AZARLADIĞINI GÖRMEK
Rüyada cumhurbaşkanının azarlaması kişinin sorumluluk alamadığına delalettir. Yeterince çalışkan olmadığına ve kendi hane içerisindeki sorunlara eğilmediğine delalet eder. Rüyasında cumhurbaşkanı tarafından azarlandığını gören bir kimse davranışlarına dikkat etmeli, çalışkan ve temiz olmaya özen göstermelidir.
RÜYADA CUMHURBAŞKANI OLDUĞUNU GÖRMEK
Rüyada cumhurbaşkanı olunması kişinin hayatında kısa sürede büyük bir değişikliğin yaşanacağına delalettir. Rüyada cumhurbaşkanı ile konuşmak kişinin devlet kademelerinde alacağı göreve işaret ederken, cumhurbaşkanı olduğunu görmek, yakın çevresinde arkadaşları arasında sözü dinlenen bir kimse olacağına ve hayatı boyunca göreceği saygıya işaret eder. Bu rüyanın hangi yaş grubu ya da hangi cinsiyet tarafından görüldüğü önemli değildir. İbn-i Sirin Hazretleri (r.a) tasvirlerine göre rüyada yüksek zümre bir sınıfa dahil olduğunu görmek her daim hayır getirmektedir.
RÜYADA CUMHURBAŞKANI İLE YEMEK YEDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyada cumhurbaşkanı ile yemek yenilmesi rüyayı gören kişinin hayatında yakın zamanda alınacak önemli kararı gösterir. Bu karar hane halkının tamamını ilgilendirecek bir karardır. Kişi bu toplantıda söz sahibi olacak ve kişiler rüya sahibinin sözüne tam itimat gösterecektir. Rüyada cumhurbaşkanı ile yemek yiyen kişi siz değilseniz ancak bu kişiyi tanıyorsanız, kısa sürede çevreden gelecek olan bir öğüdü iyi dinlemeniz ve uygulamanıza delalettir. Yanlış yaptığınız bir konuda size tecrübeli bir erkekten yardım eli gelecektir.