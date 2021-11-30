Rüyada cumhurbaşkanı ile konuşmak ne anlama gelir? Rüyada cumhurbaşkanı olmak neye işarettir?

RÜYADA CUMHURBAŞKANI OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada cumhurbaşkanı olunması kişinin hayatında kısa sürede büyük bir değişikliğin yaşanacağına delalettir. Rüyada cumhurbaşkanı ile konuşmak kişinin devlet kademelerinde alacağı göreve işaret ederken, cumhurbaşkanı olduğunu görmek, yakın çevresinde arkadaşları arasında sözü dinlenen bir kimse olacağına ve hayatı boyunca göreceği saygıya işaret eder. Bu rüyanın hangi yaş grubu ya da hangi cinsiyet tarafından görüldüğü önemli değildir. İbn-i Sirin Hazretleri (r.a) tasvirlerine göre rüyada yüksek zümre bir sınıfa dahil olduğunu görmek her daim hayır getirmektedir.