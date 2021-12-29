Rüyada cumhurbaşkanı görmek ne anlama gelir? Rüyada cumhurbaşkanı ile evlenmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA CUMHURBAŞKANI OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada cumhurbaşkanı olmak, rüya sahiplerinin çok büyük hayallerinin olmasına ve bu hayallerine çevresindeki insanların inanmayışına yorumlanmıştır. Kişiler kendilerine duyulan bu güvensizlik karşısında rencide olabilir ve bu tavrı hoş bulmayabilirler. Ancak yakın bir zamanda kendilerine yardım eli uzatan biri ile beraber bu hayallerini gerçekleştirmeye başlayacak ve kendisi ile alay eden herkese cevap vermiş olacaklardır.