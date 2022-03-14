Rüyada cuma namazı kılmak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada cuma namazı cemaati görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Cuma Namazı Kılanları Görmek

Cuma namazı kılan cemaatin rüyada görülmüş olması, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin kendilerini bozan kimselerin yakınları ve dostları olduğuna delalet edilmiştir. Hem maddi anlamda çöküş yaşamalarına neden olan hem de manevi olarak kendilerini sıkıntı içinde bırakan bu kişilerden uzak durmayı yakın zamanda öğrenecek olan rüya sahipleri, bu arkadaşlarından uzaklaşmalarını kendileri için bir çıkar yol olarak görmeye başlayacaklardır.