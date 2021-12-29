Rüyada civciv görmek ne anlama gelir? Rüyada sarı civciv sürüsü görmek neye işarettir? Rüyada evin içinde civciv görmek hayırlı mı?
Rüyada tavuk yavrusu görmek, rüyayı görmüş kimselerin kısa bir süre içinde küçük küçük olmak üzere birçok sevinç yaşayacaklarına yorumlanmıştır. Kişiler, rüyalarında gördükleri civcivlerden sonra hayatlarında sürekli olarak yaşanan ufak mutluluk ve sevinçlerin olduğunu göreceklerdir. Bu durum yaşadıkları zorlukların üstesinden daha kolay bir şekilde gelmelerini de sağlayacaktır.
RÜYADA CİVCİV GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada görülmüş olan civcivler, rüya sahiplerinin hayatlarında yaşanacak olan bazı yeni başlangıçların habercisi olarak yorumlanmıştır. Rüya sahipleri bu başlangıçlara niyetlenmelerinden sonra sorunsuz işlerini halledebildiklerini görecek ve bu işleri yapmak için daha hevesli olacaklardır. Özellikle yakın zamanda bazı hayır işlerine girecek olan rüya sahiplerinin bu rüyayı görmesi, başlayacakları işlerle birçok insanın hayatına da dokunacak oluşuna yorumlanmıştır.
RÜYADA YUMURTADAN CİVCİV ÇIKTIĞINI GÖRMEK
Rüyada civcivi yumurtadan çıkarken görmek, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin kendilerine vazife olmamasına rağmen bazı işleri üstlenmelerine ve bu işler nedeniyle de üstlerine fazla sorumluluk ve iş kalmasına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri bütün bu sorumluluklarının altından kolaylıkla çıkacaktır ancak yorgunlukları uzunca bir süre başka bir işle uğraşmalarını engelleyecektir.
RÜYADA SARI CİVCİV GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada sarı renkli civcivlerin görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin çok yakın çevrelerinde olan bir kişinin yardıma ihtiyacı olacağına yorumlanmıştır. Bu kimseler, dertleri olduğu zaman söyleyebilen kimseler değillerdir ve bu nedenden dolayı rüya sahiplerinden yardım isteyemeyeceklerdir. Diyanet, rüyasında sarı civcivler görmüş kimselerin bu durumu fark edebilmek amacıyla çevrelerinde olan kişilere daha dikkatli bakmaları gerektiği yorumunda bulunmuşlardır.
RÜYADA SARI CİVCİV SÜRÜSÜ GÖRMEK
Birçok sarı civcivin sürü halinde rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin kazançlarının artması sayesinde geçirdikleri zor günleri kolayca geride bırakabileceklerine delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş kimseler, kendilerinin düştüğü halleri hiçbir zaman unutmayacaklardır ve bir daha kendilerini o duruma düşürmemek için hayatlarının bazı alışkanlıklarını değiştireceklerdir.
RÜYADA CİVCİV ÇIKTIĞINI GÖRMEK
Yumurtadan civcivin çıkış anını rüyada görmek, bazı alimler tarafından rüya sahiplerinin kendi hayatlarına renk katabilmek için yeni alışkanlıklar edinecek oluşuna delalet sayılmıştır. Rüya sahiplerinin aynı monotonluk içinde kendini hapsolmuş hissetmesi, onu farklı alışkanlıklara yöneltecektir. Bu yeni aktivitelere alışabilmek, rüya sahipleri için biraz zorlayıcı olsa da kısa sürede bu zorluk aşılacaktır.