Rüyada ciğer görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada pişmiş ciğer görmenin anlamı ve yorumu

Rüyada Çiğ Ciğer Görmek

Pişirilmemiş ciğerin rüyada görülmesi, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

• Bazı din alimleri için bu rüya, rüyayı görmüş kimselerin evlenme isteklerinin olmasına ancak henüz evlenme yaşının olgunluğuna sahip olmadıklarına delalet edilmiştir. Bu nedenle de rüyayı gören kişiler, evlenmek ve hayatlarında olan birini ciddi ilişkiye sürüklemeden önce kendilerinden emin olmalılardır.

• Bazı rüya tabircileri ise bu rüyayı, kişilerin boş hayallerinin peşinden gitmelerine yorumlamışlardır. Rüya sahipleri hiçbir zaman gerçek olmayacak hayalleri hakkında sürekli olarak düşünüyorlarsa buradan koparak yeni ve gerçek dünyaya kendilerini çekmeleri gerektiği yorumunda bulunmuşlardır.