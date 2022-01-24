Rüyada çeyiz görmek ne anlama gelir? Rüyada başkasının çeyizini görmek neye işarettir? Rüyada çeyiz görmenin yorumu nedir?

Rüyada Başkasının Çeyizini Görmek



Senin olmayan çeyizi rüyada görmek, bazı rüya alimleri tarafından rüya sahiplerinin her zaman başkalarına imrenecek olmalarına yorulmuştur. Kendileri eksik bir hayat sürmemelerine rağmen her zaman en iyisinin başkalarında olduğunu düşünecekler ve onlarda olanların kendilerinde de olması gerektiğini söyleyeceklerdir. Bu gayretlerinin yanlış olduğunu ve kendi olanları ile yetinmeyi öğrenmelilerdir.