Rüyada ceviz görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz içi görmek neye işarettir? Rüyada ceviz kırdığını görmek hayırlı mıdır?

RÜYADA CEVİZ GÖRMEK DİYANET

Diyanet'e göre rüyada ceviz görülmesi, rüya sahiplerinin geçimlerini sağlayabilmek için kazandıkları parayı çok zorlu bir işten elde etmesine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, bu durum dolayısıyla kazandıkları paraya çok büyük bir değer verecek, gereksiz hiçbir şeye harcamaya kıyamayacaklardır. Bu durum, çevresi tarafından çok dikkat çekecektir ve rüya sahipleri onların gözünde biraz cimri biri olarak anılacaktır.