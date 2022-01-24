Rüyada çeşme görmek ne anlama gelir? Rüyada çeşme görmek neye işarettir? Rüyada çeşmeden su akmasının anlamı, yorumu...

Rüyada Çeşmeden Su Akması Görmek



Su akan çeşmenin rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin kalplerinin çok temiz ve iyilik dolu olmasına yorumlanmıştır. Ayrıca rüya sahiplerinin kalplerini yaşlandıkça ve zaman geçirdikçe de kirlenmeyecektir. Bu sayede herkes tarafından çok iyi biri olarak tanınacaklardır. Eğer rüya sahipleri, çeşmeden akan suyun pis olduğunu rüyalarında görmüşlerse, başkalarının kötülüklerinden etkilenecekleri ancak yine kendilerinin kötü biri olmayacakları yorumu yapılmıştır.