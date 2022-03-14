Rüyada ceset görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada ceset yakmanın anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Ceset Topluluğu Görmek

Birçok cesedi bir aradayken rüyada görmek, rüya sahiplerinin art arda kendilerini yıkacak birçok olay yaşayacağının habercisi olarak yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, kendilerin toplama gayretine girmelerinin ardından her seferinde daha da hızlı bir biçimde yıkıldıklarına şahit olacaklardır. Bir süre sonra hiçbir şey yapmak için gayret etmemeye başlayacak olan rüya sahipleri, kendi kendilerini bir uçuruma sürükleyebilirler.