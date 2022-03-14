Rüyada canavar görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada canavar ile savaşmanın anlamı ve yorumu

Rüyada Canavar Saldırısı Görmek

Canavarların bir yere saldırdığını rüyada görmek, birçok rüya alimi tarafından rüya sahiplerinin ailelerine çok düşkün olduğunu ve ailelerin başına bir şey gelmedikçe onların da mutlu olduklarını yorumlanmıştır. Bu rüyayı görmüş olan kişiler kendilerinde halde olurlarsa olsun ailelerin ailelerinin saadeti ile yetinmeyi bileceklerdir. Ancak ailelerine zarar gelmesi durumunda çok sinirlenecek, onlara zarar veren kişileri tespit ederek cezalarını vereceklerdir.