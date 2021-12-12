Rüyada camide ezan okunduğunu görmek neye işarettir? Rüyada ezan okumak ne anlama gelir?

RÜYADA KADININ EZAN OKUMASI

Rüyada bir kadının okuduğu ezanı duymak, bazı alimlere göre rüya sahiplerinin batıl inançlara yönelmesine yorumlanmıştır. Dinen kabul görmeyen ancak halk arasında fazlaca inanılması sebebiyle kabul görmüş bu davranışları rüya sahipleri tarafından uygulanmaya başlaması, çevresi tarafından çok büyük bir şaşkınlıkla karşılanacaktır. Rüya sahipleri, kendi akıllarını kullanmalı ve bu tür davranışlara yönelmek yerine sorunlarının kaynağını bularak bir uzmanla görüşmelilerdir.