Rüyada cam kırıkları temizlemek neye işarettir? Rüyada cam parçası görmek hayırlı mıdır? Rüyada cam kırıkları görmek ne anlama gelir?

RÜYADA CAM KIRIKLARI GÖRMEK PSİKOLOJİK YORUMU

Kırık cam parçalarının rüyada görülmüş olması, psikolojik olarak rüya sahiplerinin sürekli yaptıkları bir şeylerin hata olduğunu düşünmelerine yorumlanmıştır. Psikologlar ve uzmanlar, bu rüyayı görmüş kimselerin doğru bir şey yapsalar dahi bunu hata olarak gördüklerini, yata yaptıklarını düşünmelerinden dolayı da sürekli bir şeyi telafi etmeye çalıştıklarını söylemişlerdir. Kişilerin bu boş çabaları, kendilerini çok yormalarına neden olacaktır.