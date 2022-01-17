Rüyada cam kırıkları görmek ne anlama gelir? Rüyada cam kırıkları temizlemek neye işarettir? Rüyada cam parçası görmek hayırlı mıdır?
Kırılmış bir camın parçalarını rüyada görmek, rüya sahiplerinin yakın zamanda yaşayacakları bazı olayların canlarını sıkacağına ve morallerini bozacaklarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri içinde bulundukları ruh halinden hiç memnun olmayacaklardır ancak bu durum düzeltilebilir de olmayacaktır. Bu nedenle rüyasında cam kırıkları görmüş kimselere yaşadıkları yıpratıcı olaylardan sonra bir süre her taraftan çekilmeleri gerektiği yorumu yapılmıştır.
RÜYADA CAM KIRIKLARI TEMİZLEMEK
Kırılmış camın parçalarını temizlediğini rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin geçmişlerinde yaptıkları bazı hatalarının izlerinin şimdiki hayatlarında görülecek olmasına delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin yaşayacakları ve hoşnut olmayacakları bu durum, hayatlarının düzenini tamamen değiştirecektir
RÜYADA CAM KIRIKLARI GÖRMEK PSİKOLOJİK YORUMU
Kırık cam parçalarının rüyada görülmüş olması, psikolojik olarak rüya sahiplerinin sürekli yaptıkları bir şeylerin hata olduğunu düşünmelerine yorumlanmıştır. Psikologlar ve uzmanlar, bu rüyayı görmüş kimselerin doğru bir şey yapsalar dahi bunu hata olarak gördüklerini, yata yaptıklarını düşünmelerinden dolayı da sürekli bir şeyi telafi etmeye çalıştıklarını söylemişlerdir. Kişilerin bu boş çabaları, kendilerini çok yormalarına neden olacaktır.
RÜYADA CAM KIRIKLARI TOPLAMAK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada bir yerden cam kırıkları topladığını görmek, rüya sahiplerinin yakın zamanda yakalanacakları bir hastalığa delalet sayılmıştır. Bu hastalık, kişilerin bağışıklık sistemlerinin çok güçlü olmaması nedeniyle uzun sürecek, hastalık geçse bile rüya sahiplerinde bazı hasarlar bırakacaktır. Rüya sahiplerinde kalacak olan hasar, uzun süreler boyunca kendilerine zarar verecektir.
RÜYADA CAM KIRIKLARI TEMİZLEMEK DİYANET
Yerden cam kırıkları süpürdüğünü rüyada görmek, Diyanet tarafından rüya sahiplerinin biri ile ortak olarak bir işe gireceklerine, ancak karşılarında olan kişilerin rüya sahipleri kadar iyi niyetli olmayacağına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, temizledikleri cam kırıklarının yeniden dağıldığını da rüyalarında görmüşlerse, karşılarındaki kişilerin kötü niyetlerini zarar görmeden fark edebileceklerdir.
RÜYADA CAM KIRIKLARI TOPLAMAK
Bir yerden cam kırığı topladığını rüyada görmek, rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin yanlış gördükleri birçok işi toplamaya çalışacaklarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, bu yanlışları düzeltebilmek için çok çaba göstereceklerdir ancak gösterdikleri çabalar uzun bir süre karşılık vermeyecektir. Kişiler göremedikleri karşılıklardan dolayı elde etmek istedikleri şeylerden vazgeçebilirler. Vazgeçmemeleri, biraz daha çaba gösterirlerse eğer, almak istedikleri şeylerden daha fazlasını kazanacakları yorumu yapılmıştır.