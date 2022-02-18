Rüyada buz görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada buz üstünde yürümenin anlamı ve yorumu

Rüyada Buz Kırmak Diyanet

Diyanet'in rüyada bir yerdeki buzları kırdığını görmek için yaptığı yorumu, rüyayı görmüş kimselerin yakın zamanda manevi anlamda büyük yıkımlar yaşayacak olmalarıdır. Rüya sahipleri, bu yıkımlar dolayısı ile kendilerine hem fiziksel hem de manevi anlamda zararlar vermeye başlayabilirler. Kişilerin kendilerine verdikleri bu zararlar biri tarafından fark edilmediği sürece rüya sahipleri zarar vermeye devam edeceklerdir. Bu nedenle de yaşadıkları sıkıntıları mutlaka biri ile paylaşmaları öğütlenmiştir.