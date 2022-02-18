Rüyada buğday tarlası görmek ne anlama gelir? Rüyada buğday tarlası görmek neye işarettir? Rüyada ekin tarlası görmenin anlamı

Rüyada Yeşil Ekin Tarlası Görmek



Olgunlaşmamış buğdayların tarlasının rüyada görülmesi, bazı din alimleri için hayırlı kısmet manasında yorumlanmıştır. Bazı rüya tabircileri ise bu rüyayı görmüş kimselerin sürekli bir beklenti içinde olduklarını, bu beklenti sebebi ile de hayaller kurdukları yorumunda bulunmuşlardır. Ancak bu hayallerin tümüne sahip olma istekleri, rüya sahiplerine istemedikleri birçok işi yaptıracak olabilir. Bu nedenle de rüya sahipleri bir işe başlamadan evvel acele etmemeye özen göstermelilerdir.