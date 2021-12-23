Rüyada bozuk para görmek ne anlama gelir? Rüyada bozuk para saymak neye işarettir? Rüyada bozuk para bulmak hayırlı mıdır?
Rüyada görülmüş bozuk paralar, birçok rüya tabircisi tarafından rüyayı görmüş kimselerin dişlerinden tırnaklarından arttıracakları paralarla bir birikim yapmalarına ve bu birikim sayesinde de çok güzel işler başarmalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, gerçek hayatlarında da bir yerde bozuk paralar biriktiriyorlarsa, birinin teşviki ile daha büyük birikimler yapmaya yakın zamanda başlayacaklardır.
RÜYADA BOZUK PARA SAYMAK
Bozuk paraları saydığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin çok tutumlu bir kimse olmasına delalet edilmiştir. Bu huyları sebebiyle kişiler, çevreleri tarafından çok cimri biri olarak tanınıyor olabilirler. Ancak rüya tabircilerine göre rüya sahipleri çevresinde kendi hakkında konuşulan şeylere kulak asmazlar ve bildikleri yoldan gitmeye devam ederlerse, yakın geleceklerinde herkesin kendilerine imrendiği biri haline geleceklerdir.
RÜYADA BOZUK PARA GÖRMEK İHYA
İhya'ya göre rüyada bozuk paraların görülmüş olması, rüya sahiplerinin sadece kendi rızıkları ile, başkalarının desteğini almadan zengin olacaklarına delalet edilmiştir. Eğer rüyayı görmüş kimseler, kimsenin malına göz dikmeden çalışıp didinerek helal paralarını kazanıyorlarsa ve yedikleri her lokmanın helal olduğundan eminlerse, zamanla çalışarak çok iyi yerlere geleceklerdir.
RÜYADA BOZUK PARA ALDIĞINI GÖRMEK
Rüyada birinden demir para almak, birçok rüya alimine göre rüya sahiplerinin maddi olarak çok sıkışacağı bir döneme girmesine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, içine girdikleri bu zorlu süreçten çıkabilmek için başka insanların yardımına ihtiyaç duyduklarını fark edeceklerdir ancak gururları nedeniyle kimseden yardım almayacaklar ve kendi çabaları ile bu zorlukları atlatmaya çalışacaklardır. Birçok alime göre, rüya sahiplerinin rüyalarında aldıkları bozuk paralar, içlerinde kendilerini daha fazla çalışmaya itecek güçlerin olduğuna da yorumlanmıştır.
RÜYADA BOZUK PARA BULDUĞUNU GÖRMEK
Bir yerden bozuk para bulduğunu rüyada görmek, rüya alimlerince rüya sahiplerinin insanlara iyilik yapmasına ve yaptığı iyiliği kendilerinin yaptığını karşı tarafa bildirmemesine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, temiz kalplilikleri ile yaptıkları iyilikleri asla insanların gözüne sokmayacaklardır ve bu huyları, iyilikler yaptıklarını bilen birçok kimse tarafından takdir edilecektir.
RÜYADA BOZUK PARA TOPLAMAK
Dağılmış demir paraları topladığını rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin hanelerine girecek olan toplu bir paraya delalet edilmiştir. Rüya sahipleri eğer, bu parayı doğru bir şekilde yönlendirebilir ve yönetebilirlerse, hane tarafından ortak olarak yapılmış borçların tümünün rahatlıkla kapatılabileceği bir gelir kaynağına dönüştüreceklerdir. Aynı zamanda rüya sahipleri, özellikle kendilerinden yaşça büyük kimselerden bazı akılları almamalı, kendi bildikleri yoldan yürümeye devam etmelilerdir.