Rüyada bozuk para görmek ne anlama gelir? Rüyada bozuk para saymak neye işarettir? Rüyada bozuk para bulmak hayırlı mıdır?

RÜYADA BOZUK PARA ALDIĞINI GÖRMEK

Rüyada birinden demir para almak, birçok rüya alimine göre rüya sahiplerinin maddi olarak çok sıkışacağı bir döneme girmesine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, içine girdikleri bu zorlu süreçten çıkabilmek için başka insanların yardımına ihtiyaç duyduklarını fark edeceklerdir ancak gururları nedeniyle kimseden yardım almayacaklar ve kendi çabaları ile bu zorlukları atlatmaya çalışacaklardır. Birçok alime göre, rüya sahiplerinin rüyalarında aldıkları bozuk paralar, içlerinde kendilerini daha fazla çalışmaya itecek güçlerin olduğuna da yorumlanmıştır.