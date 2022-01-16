Rüyada boşanmak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada boşanmak istemenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Kadının Eşinden Boşandığını Görmek

Bir kadının eşinden ayrıldığını rüyada görmek, iki farklı şekilde delalet edilmiştir:

• Bazı din alimleri, bu rüyayı görmüş kimselerin yakın zamanda bir ailenin dağılmasına şahit olacaklarına yorumlanmıştır. Sevdikleri bir çiftin boşanma kararını duyacak olan rüya sahipleri, bu haberi aldıkları için çok üzülebilirler.

• Bazı rüya tabircileri ise bu rüyayı kişilerin başarısızlıklarına yormuşlardır. Rüya sahiplerinin aylardır didinerek çalıştıkları bir konu hakkında başarısız olduklarını öğrenmeleri, o konu hakkında daha fazla çalışma şevlerini kıracak ve bir süre hiçbir işle uğraşmamalarına neden olacaktır.