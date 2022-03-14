Rüyada boş mezar görmek ne anlama gelir? Rüyada boş mezar görmek neye işarettir? Rüyada boş mezar görmenin anlamı, yorumu
Rüyadan içi boş bir mezarın görülmüş olması, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin almaları gereken önemli bazı kararlarda yalnız başlarına bırakılacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüyasında boş mezar görmüş olan kimseler, kendilerini bu stresli ve sıkıntılı dönemlerinde dostlarının yanında olmadığını görmelerinden sonra dostlarının tümünü kendinden uzaklaştırma kararı alacak, aldıkları bu kararı çok kısa bir süre için uygulayarak yalancı dostluklarına son vereceklerdir.
Rüyada Boş Mezar Görmek
Rüyayı görmüş olan kimselerin yaşanmamış olayları yaşamış gibi düşünerek kendini çok üzmeleridir. Rüya sahiplerinin kendilerini yaptıkları kuruntular ile bu denli üzmeleri, ruh sağlıklarını açısından hayırlı olmayacak ve rüya sahiplerinin uzunca bir süre uzman bir doktordan tedavi almalarına neden olacaktır.
Rüyada Kazılmış Boş Mezar Görmek
Kazılmış ancak içine ceset konmamış bir mezarın rüyada görünmesi, rüya sahiplerinin başlarına gelecek olumsuzlukların habercisi olarak yorumlanmıştır. Birçok rüya tabircisi bu rüyayı gören kişilerin hem iş hem sosyal hem de aile hayatlarında yaşayacakları birçok durumun kendilerini sıkıntı yarattığını fark edeceklerine, bu durumları fark etmelerinden sonra da yaşadıkları uğursuzları başlarından atabilmek için çaba göstereceklerini söylemişlerdir.
Rüyada Yeni Kazılmış Mezar Görmek
Henüz kazılmış olan mezarın rüyada görülmüş olması, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin yakın zamanda kendi hayatları hakkında verdikleri bir kararın birçok insana zararının dokunacağına yorumlanmıştır. Başka insanlara da kendi zararları dokunduğunu gören rüya sahipleri, kararlarından vazgeçmek ve anlaşma sağladığı birçok insanı da vazgeçirmek için çok uğraşacaklardır.