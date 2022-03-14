Rüyada boş mezar görmek ne anlama gelir? Rüyada boş mezar görmek neye işarettir? Rüyada boş mezar görmenin anlamı, yorumu

Rüyada Yeni Kazılmış Mezar Görmek

Henüz kazılmış olan mezarın rüyada görülmüş olması, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin yakın zamanda kendi hayatları hakkında verdikleri bir kararın birçok insana zararının dokunacağına yorumlanmıştır. Başka insanlara da kendi zararları dokunduğunu gören rüya sahipleri, kararlarından vazgeçmek ve anlaşma sağladığı birçok insanı da vazgeçirmek için çok uğraşacaklardır.