Rüyada boş beşik görmek hayırlı mıdır? Rüyada beşik görmek ne anlama gelir? Rüyada tahta beşik görmek neye işarettir?
Rüyada görülen bebek beşiği, genel manası ile rüya sahiplerinin bir çocuğa sahip olma isteklerine yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş kişiler özellikle bekar bir kadınsa, bu rüya yakın zamanda kendilerini çok mutlu edecek bir eş adayı ile karşılaşacak olmalarına yorumlanmıştır. Karşılaştıkları bu adayı hiç istemeyecek olan rüya sahipleri, beşiği eğer rüyalarında hayatlarında böyle biri varken görürlerse yakın zamanda aile bireylerinin kendilerine söyledikleri şeylere kulak kabartarak hareket etmelilerdir.
RÜYADA BEŞİK GÖRMEK DİYANET
Diyanet'in rüyada beşik görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin aileleri hakkında düşündükleri bazı durumların kendileri için çok hayırlı olacak olmasına yorumlanmıştır. Özellikle yeni evlenmiş olan ve kısa bir süre önce iş değiştirmek durumunda kalan kişiler için bu rüya, girdikleri yeni işlerden eskilerine göre daha fazla para ve kazanç sağlayacaklarına işaret olarak yorumlanmıştır.
HAMİLE KADININ RÜYADA BEŞİK GÖRMESİ
Rüyasında beşik görmüş kişinin hamile bir kadın olması, bebeğini dünyaya getirdikten sonra ona nasıl bakacağı hakkında bazı endişelerinin olduğuna yorumlanmıştır. Özellikle annesi veya kayınvalidesi yanında olmayan kişilerin akıllarına getirmeseler de zaman zaman düşündükleri ve kendilerini bunaltan bu düşünceye bu denli kapılmamaları gerektiği yorumu yapılmıştır. Anne olduktan sonra korktukları her şey kolaylıkla yoluna girecektir ve rüya sahipleri, çok iyi bir anne olacaktır.
RÜYADA BOŞ BEŞİK GÖRMEK
İçinde bebek olmayan bir beşiğin rüyada görülmesi, birçok din alimine göre rüya sahiplerinin ailelerinden kısa bir süre sonra ayrılacak olmalarına yorumlanmıştır. İstemeseler de bu durumu böyle yaşamaları, rüyasında boş bir beşik görmüş kişiler için zor bir sürecin başlamasına sebep olabilir. Rüya sahiplerine içinde bulundukları sıkıntılardan kurtulmaları kendilerine bağlı olacaktır. Bu nedenle de kişilerin kendilerini ayakta tutmak için çaba göstermeleri gereklidir.
RÜYADA BOŞ BEŞİK GÖRMEK DİYANET
Diyanet'in rüyada boş beşik görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin mevcut hayat düzenlerini bozmak zorunda kalacaklarıdır. Bu düzen bozulması farklı bir şehre taşınma, farklı bir hayat istenmesi veya iş dolayısı ile hayatın değişmesi olabilir. Rüya sahipleri, bu değişimlerden memnun kalmayacak olsalar da zamanla kendilerine yeni bir düzen kuracaklardır. Özellikle yaşadığı şehirde mutsuz olan kimselerin bu rüyayı görmeleri, istemediklerini sandıkları bu şehirden uzaklaşırken üzüleceklerinin habercisi olarak da yorumlanmıştır.
RÜYADA BOŞ BEŞİK SALLAMAK
Rüyada boş bir beşiği salladığını görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin boş hayallere kapılacağına ve bu hayaller doğrultusunda birçok işinden fedakarlık edecek olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin kapıldıkları bu hayaller, gerçekleşmeyeceklerdir bu nedenle de kişiler mantıklı hareket etmeye özen göstermelilerdir.
RÜYADA ESKİ TAHTA BEŞİK GÖRMEK
Köhne tahta bir beşiğin rüyada görülmüş olması, rüya sahiplerinin hayatlarında eksik gördüğü birçok şeyin dolması için sadece dua edecek olmasına yorumlanmıştır. Ancak rüya sahiplerinin dua etmesi ve hiçbir emek vermeden bazı şeylerin gerçek oluşunu beklemeleri kendileri için yalnızca zaman kaybından ibaret olacaktır. Hayatlarında olmasını istedikleri her şey için rüya sahiplerinin emek vermeleri gereklidir.
RÜYADA TAHTA BEŞİK GÖRMEK DİYANET
Diyanet'in rüyada tahtadan yapılmış bir beşiği görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin ilk çocuklarının kız olacağıdır. Rüyasında tahta beşik görmüş olan kişiler, kız çocuklarını çok iyi yetiştirecek, ona bir zarar gelmemesi amacı ile her zaman onu koruyup kollayarak hareket edeceklerdir. Kızlarına çok değer verecek olan rüya sahipleri, evlatlarını korumaya çalışırken yanlış bir davranışta bulunmamaya dikkat etmeli, kızlarını korumaya çalışırken ona zarar vermemelilerdir.