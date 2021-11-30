Rüyada bok görmek ne anlama gelir? Rüyada tuvalette insan dışkısı ve kendi bokunu görmek neye işarettir?

RÜYADA KENDİ BOKUNU GÖRMEK

Rüya sahibi gördüğü rüyada bok görmek gibi pislik unsurları ile uğraşıyor ise kederli ve gam sahibi olduğu anlamı çıkar. Kişi kendi kakası ile uğraşıyor ise haram işler ile meşgul olduğu anlaşılmalıdır. Eğer görülen hayvan dışkısı ise bu helal işlere işaret eder. İmam-ı Gazali (r.a.) hazretlerinin yorumuna göre rüyada kendi bokunu görmek yapılış sırasında kişi bir hayvan çıkarıyor ise yaklaşan bir doğuma işaret edilir. Rüyada çıkarılan hayvanın cinsiyetine göre doğacak bebeğin cinsiyeti de belirlenir.