Rüyada bok görmek ne anlama gelir? Rüyada tuvalette insan dışkısı ve kendi bokunu görmek neye işarettir?
Rüyada bok görmek İslam alimleri başta olmak üzere rüya yorumcuları tarafından çeşitli anlamlara işaret eder. Rüyada bok görmek rüyayı gören kişi için olumlu anlamlar taşır. Kişi hasta ise iyileşeceği, maddi zorluk çekiyor ise refaha kavuşacağı konusunda olumlu anlamlar çıkarılır.
RÜYADA BOK GÖRMEK
Kişiler uyku halinde çeşitli pek çok konuda rüya görebilir. Uzman yorumcular ya da İslam alimleri tarafından yapılan analizlere göre ilgili rüyalar detaylandırılarak yorumlanır ve kişi gördüğü rüyanın hangi manaları taşıdığını öğrenir. Rüyada bok görmek ise İmam Nablusi (r.a.) yorumuna göre; rüya sahibinin ferahlayarak iyi günler yaşayacağına işaret eder. Kişi rüyasında kaka yaptığını görüyor ise hayatı ile ilgili yaşadığı sorunların düzelerek yoluna gireceği anlamları çıkar. Rüya sahibi kendisini bok temizlerken görüyor ise yeni bir girişim yaparken yüklü miktarda para harcanacağı manası çıkarılır.
RÜYADA TUVALETTE KAKA GÖRMEK
Kişinin rüyasında bok görmesinin çeşitli anlamları olabilir. Bu anlamlar nasıl ve ne şekilde görüldüğüne göre oluşturulur. İslam alimleri arasında yer alan Cabir-ül Magribi (r.a.) yorumuna göre; rüyada tuvalette kaka görmek olumlu işlere işaret eder. Rüya sahibi kariyer hayatında bir önemli bir mertebeye ulaşmak istiyorsa bu rüyayı görmesi bunu elde edeceği anlamına gelir. Rüya sahibinin yüksekli kazançlar elde ederek bunu ailesi ile birlikte helal şekilde harcayacağı anlaşılır.
RÜYADA KENDİ BOKUNU GÖRMEK
Rüya sahibi gördüğü rüyada bok görmek gibi pislik unsurları ile uğraşıyor ise kederli ve gam sahibi olduğu anlamı çıkar. Kişi kendi kakası ile uğraşıyor ise haram işler ile meşgul olduğu anlaşılmalıdır. Eğer görülen hayvan dışkısı ise bu helal işlere işaret eder. İmam-ı Gazali (r.a.) hazretlerinin yorumuna göre rüyada kendi bokunu görmek yapılış sırasında kişi bir hayvan çıkarıyor ise yaklaşan bir doğuma işaret edilir. Rüyada çıkarılan hayvanın cinsiyetine göre doğacak bebeğin cinsiyeti de belirlenir.
RÜYADA SİYAH KAKA GÖRMEK
Rüyada görülen kaka rüya sahibinin çeşitli pek çok zorluk yaşadıktan sonra iyilik, bolluk, bereket elde edeceği manaları çıkarılır. Rüyada siyah kaka görmek rüya sahibinin beklenmedik bir maceraya atılacağı ve bu yolda zorluklar yaşayacağı anlamları taşır. Rüya sahibinin uğraştığı işin çevresi tarafından anlamsız kabul edilse de süreç sonunda başarının elde edileceği manası çıkarılır.
RÜYADA TUVALETTE İNSAN DIŞKISI GÖRMEK
Geçim derdi yaşayan bir kişinin rüyasında kaka görmesi çektiği zorlukların bir süre sonra sonuca kavuşturulacağı anlamı çıkar. Değerli İslam alimleri arasında yer alan İmam Nablusi (r.a.) hazretlerinin yorumuna göre rüyada tuvalette insan dışkısı görmek kişinin geçim derdinde olduğu, bu süreçte kendisini toparlayamayacağı fakat en sonunda büyük bir başarıya kavuşulacağı manası taşır. Rüya sahibinin feraha kavuşarak başarılı bir hayat kurması ardından çevresine tek tek teşekkür ederek onlara destek olmaya başlayacağı anlamı çıkar. Bunlara ek olarak kişi yakın zamanda bir ortaklık kurmak istiyorsa zararlı çıkabileceği bunun için tedbirli olması gerektiği önerilir.
RÜYADA BAŞKASININ KAKA YAPTIĞINI GÖRMEK
Zengin ya da son derece başarılı bir kimsenin rüyasında kaka görmesi rüyanın şekline göre farklı anlamlar taşır. Bu noktada rüya sahibinin başkasının kaka yaptığını görmesi elde edilen parada başkalarının gözü olacağı anlamı çıkarılır. Buna ek olarak rüyada başkasının kaka yaptığını görmek gelecek günlerin zorlu ve çetin geçeceği anlamları taşır.
RÜYADA ÇOCUĞUNUN KAKA YAPTIĞINI GÖRMEK
Bebek sahibi kişiler psikolojik olarak da rüyasında bebek kakası görebilir. Bunun dışında genel manada değerlendirilecek olursa rüyada çocuğunun kaka yaptığını görmek gelecekte kazanılacak paraya işaret eder. Sonuç olarak tüm bunlar gibi rüyada bok görmek çeşitli manalara gelir.