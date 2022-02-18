Rüyada böğürtlen görmek ne anlama gelir? Rüyada böğürtlen görmek neye işarettir? Rüyada böğürtlen toplamanın yorumu nedir?

Rüyada Siyah Böğürtlen Görmek



Rüyada tamamen olgunlaşmış böğürtlenin görülmesi, rüya alimleri tarafından rüya sahiplerinin medeni durumlarına göre şöyle yorumlanmıştır:

• Eğer rüya sahipleri evli ise, ailelerinden birinin evlenme haberini alacaklar ve bu haber sebebi ile de bazı sorumlulukların doğduğunu göreceklerdir.