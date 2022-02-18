Rüyada boğulmak ne anlama gelir? Rüyada boğulmak neye işarettir? Rüyada boğulmaktan kurtulmanın anlamı ve yorumu nedir?
Rüyada boğulduğunu görmek, hem din alimleri hem de rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin yakın zamanda bir olay dolayısı ile çok büyük sıkıntılar çekecek olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri bu sıkıntıları ne kadar çekmek istemezlerse ya da kaçarlarsa kaçsınlar, rüyalarında boğulduklarını görmeleri bütün bu olayların kısa zaman içinde yaşanacağının habercisi olarak yorumlanmıştır.
Rüyada Biri Tarafından Boğulduğunu Görmek
Birinin seni boğduğunu rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin olmasını istemediği her şeyin çok yakından ve iyi tanıdığı biri tarafından kendisine gösterilecek olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin başlarına gelecek olan bu durumlar, ilk zamanlarda rüya sahiplerinin çok üzülmesine neden olsa da uzun vadede doğru ve yanlışı daha kolay ayırabilecek olmasını sağlayacaktır.
Rüyada Suda Boğulmaktan Kurtulmak
Suyun içinde boğulurken son anda kurtulduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin başlarına gelecek olan büyük bir derdi fark etmeyecek olmalarına ancak yanlarında her daim bulunmaya hazır birinin kendilerine verdiği akıllardan sonra her şeyi düzgünce hatırlayacak olmalarına yorumlanmıştır.
Rüyada Boğulmaktan Kurtulmak
Biri seni boğacakken boğulmaktan başka biri sayesinde kurtulduğunu görmek, rüya sahiplerinin kendilerine yakın olan bir dostlarının kendilerini büyük zararlar görmekten kurtaracak olmalarına yorumlanmıştır. Rüyasında boğulmaktan kurtulduğunu gören bazı kimseler içinse bazı din alimleri düşmanlarının fark etmedikleri denli yakınlarında olduğuna yorumlamışlardır. Rüya sahipleri farkında olmadıkları bu düşmanlardan büyük zararlar göreceklerdir.
Rüyada Başkasının Suda Boğulduğunu Görmek
Birini suda boğulurken rüyada görmek, rüya sahiplerinin kendilerini görmemelerine rağmen güzel ve başarılı yerlerde olduklarına ancak arkalarında kuyularını kazmak için bekleyen çok insan olduğuna yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, bu nedenden dolayı attıkları adımların birçok insan tarafından duyulmamasına özen göstermeli ve kendileri adına yaptıkları işleri bir süre kendilerine saklamalılardır.