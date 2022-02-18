Rüyada boğulmak ne anlama gelir? Rüyada boğulmak neye işarettir? Rüyada boğulmaktan kurtulmanın anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Biri Tarafından Boğulduğunu Görmek



Birinin seni boğduğunu rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin olmasını istemediği her şeyin çok yakından ve iyi tanıdığı biri tarafından kendisine gösterilecek olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin başlarına gelecek olan bu durumlar, ilk zamanlarda rüya sahiplerinin çok üzülmesine neden olsa da uzun vadede doğru ve yanlışı daha kolay ayırabilecek olmasını sağlayacaktır.