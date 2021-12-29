Rüyada böcek görmek ne anlama gelir? Rüyada böcek sürüsü görmek hayırlı mıdır? Rüyada evi böceklerin bastığını görmek neye işarettir?

RÜYADA BÖCEK SÜRÜSÜ GÖRMEK

Aynı türden birçok böceğin sürü olarak rüyada görülmesi, bazı din alimlerine göre rüya sahiplerinin kendi tebasından insanları bir arada tutabilmek için harcayacağı emeklerin boşa çıkacağına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, kendilerine ve ailelerine bir şey olmaması adına bazı davranışlarda bulundukça çabaları boşa gidecektir. Bu durum kişileri bir hayli üzecek olsa da durum değişmeyecektir.