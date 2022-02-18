Rüyada biriyle tartışmak ne anlama gelir? Rüyada biriyle tartışmak neye işarettir? Rüyada tanıdık biriyle tartışmanın yorumu

Rüyada Tanıdık Biriyle Tartışmak



Tanışıklığının olduğu biriyle tartıştığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin bu kişi ile aralarında yeni oluşacak olan bir meseleye delalet sayılmıştır. Rüyayı görmüş kimselerin hayatlarında olan kimse ile husumetleri olmayabilir. Ancak bu rüyayı görmeleri, biri ile fikir uyuşmazlığı içinde kalacaklarına ve kendi fikirlerini başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışacaklarına delalet de sayılmıştır.