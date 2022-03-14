Rüyada birinin kustuğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada birinin kustuğunu görmek neye işarettir? Anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Tanıdık Birinin Kustuğunu Görmek

Tanıdığın birinin istifra ettiğini rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

• Bazı dile âlimleri, bu rüyayı görmüş kişilerin düşmanlarına karşı büyük bir üstünlük elde edecekleri hususunda adım atacaklarını söylemişlerdir. Rüya sahipleri elde ettikleri bu üstünlük sayesinde dostlarını da düşmanlarına da güçlü olduğunu göstereceklerdir.