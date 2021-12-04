Rüyada birini suyun içinde görmek neye işarettir? Rüyada su görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak su görmek nasıl yorumlanır?
Su kuyuları geçmiş dönemlerde önemli bir değere sahip olduğu için rüyalarda görülmesi de bu oranda değer taşır. Rüyada birini suyun içinde görmek bolluk, bereket elde edilerek hasreti çekilen bir unsura kavuşma manasında yorumlanır. Rüya sahibinin su kıyısında dolaşması değerli bir hazineye erişeceği şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi hayatı için ne arıyor ise gerçek hayatta ona erişerek kısmetinin açılacağına yönelik anlamlar çıkarılır.
Rüyada su görmek İslam alimlerinin de yorumları değerlendirildiği noktada ferahlık ve iyiliğe işaret eder. Su; sevinç, mutluluk, hoşgörü, sağlık, ilişkilerde iyilik, sevgi gibi çeşitli manalar taşır. Bu noktada rüyada su görmek tek başına yeterli bir adım değildir. Suyun nasıl olduğu berraklığı, nerede olduğu gibi çeşitli durumların analizi ile doğru bir rüya yorumu elde edilebilir.
RÜYADA SU AKTIĞINI GÖRMEK
Saf ve temiz su her zaman için iyiliğe ve berekete işaret ederken bulanık su sıkıntı ve kederdir. İslam alimlerinin yapmış olduğu yorumlara göre rüya sahipleri bulanık sular içinde ise yakın zamanda kederli bir duruma düşebilecekleri noktasında yorumlar yapılır. Rüyada su aktığını görmek kişinin ferahlayarak mutluluğa ulaşacağı manaları taşır. İslam alimleri bu suyun birden bulanıklaştığını görenler için olumlu yorumlar yapmazlar. Bulanıklık çeşitli hastalık, acı gibi halleri işaret eder. Rüya sahibi o güne kadar adak yapmış fakat yerine getirmemiş ise bu rüya sonrasında adaklarını yerine getirmesi noktasında rivayetler vardır.
RÜYADA YOLDAN SU AKTIĞINI GÖRMEK
Rüyada su görmek ve bu suyun rüya sahibi tarafından satılıyor olması hekimliğe işaret edilir. Suyun saf bir kaynak olması yönüyle doğanın her yerinde karşılaşılabilir. Bu noktada rüyada yoldan su aktığını görmek rüya sahibinin hayırlı bir yolda ilerlerken sonucunda huzura ereceği manaları çıkarılır. Rüyada görülen suyun temizliği ile orantılı olarak iyilik ve güzel haberler elde edileceğine inanılır.
RÜYADA KENDİNİ SUYUN İÇİNDE GÖRMEK
Rüyada akan su dertlerin akıp gideceği manası taşırken rüyada kendini suyun içinde görmek rüya sahibinin günahlarından arınacağı bir yolun içinde olacağı anlamları taşır. İnsanoğlu pek çok konuda hatalar yaparak yanlış yollara girebilir. Bu tip durumlarda olan kişi rüyasında suyun içinde olduğunu görüyorsa problemlerinden sıyrılarak rahata kavuşacağı manaları ile yorumlar yapılır. Rüyasında suya dokunan kişilerin aslında iyi işlere dokunduğu söylenir.
RÜYADA BERRAK SU GÖRMEK
Bilindiği gibi bulanık su kişinin dertlerini işaret ederken berrak su iyi ve hayırlı işlerine yönelik çağrışımlarda bulunur. Rüyada berrak su görmek rüya sahibinin mevcut hastalıklarının iyileşeceğine işaret eder. Rüya sahibi sürekli olarak bilimsel araştırmalar içindeyse kısa sürede doğru ve net bilgilere erişeceği söylenir. Yaptığı çalışmalar ile insanlara yardımlarda bulunurken önemli işlere imza atacağı noktasında yol gösterici bir rüya olduğu hakkında çıkarımlarda bulunulur.
RÜYADA SU DÖKMEK
Rüyasında kişinin ağaç sulaması çocuklarının hayırlı insanlar olacağı noktasına işarettir. Rüyada su dökmek eğer temiz yere dökülüyorsa rüya sahibinin meyve alacağı yani başarılı bir işin ona döneceği anlamları taşır. Rüya sahibi bekarsa iyi ve hayırlı bir kısmete işaret eder. Rüya sahibinin hastası varsa iyi haberlerle sağlığına kavuşacağı düşünülür. Rüyada su dökülmesi azizlik mertebesine ulaşılması noktasında yol göstericidir. Rüyada su görmek kişinin ne hallerde olduğuna göre farklı şekillerde yorumlanır. Rüya sahibinin temiz su içinde olması iyiye yorumlanırken pis, kokmuş ya da bulanık su içinde olması kötü işlere işaret eder.