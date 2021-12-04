Rüyada birini suyun içinde görmek neye işarettir? Rüyada su görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak su görmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA SU AKTIĞINI GÖRMEK

Saf ve temiz su her zaman için iyiliğe ve berekete işaret ederken bulanık su sıkıntı ve kederdir. İslam alimlerinin yapmış olduğu yorumlara göre rüya sahipleri bulanık sular içinde ise yakın zamanda kederli bir duruma düşebilecekleri noktasında yorumlar yapılır. Rüyada su aktığını görmek kişinin ferahlayarak mutluluğa ulaşacağı manaları taşır. İslam alimleri bu suyun birden bulanıklaştığını görenler için olumlu yorumlar yapmazlar. Bulanıklık çeşitli hastalık, acı gibi halleri işaret eder. Rüya sahibi o güne kadar adak yapmış fakat yerine getirmemiş ise bu rüya sonrasında adaklarını yerine getirmesi noktasında rivayetler vardır.