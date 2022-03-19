Rüyada birine silah sıkmanın anlamı ve yorumu! Rüyada silahla ateş etmek ne anlama gelir, neye işarettir?

Rüyada Silahla Ateş Etmek Diyanet

Diyanet'e göre rüyada silah kullanarak ateş ettiğini görmek, rüyayı görmüş kişiler için uğursuzluk manasında rivayet edilmiştir. Kişiler, bu rüyayı görmelerinden çok kısa bir süre sonra bir iş yapacaklar ve bu iş, kendilerine çok büyük uğursuzlukların gelmesine neden olacaktır. Kişiler bu uğursuzluklar dolayısıyla başarmak istediği işler uğruna attıkları adımların geri teptiğini göreceklerdir.