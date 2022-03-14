Rüyada bina yıkılması ne anlama gelir? Rüyada bina yıkılması neye işarettir? Rüyada bina yıkılmasının anlamı ve yorumu...

Rüyada Bina Yıkılması İhya

İhya'nın rüyada apartmanın yıkıldığını görmek için yorumu, rüya sahiplerinin ömürlerinin sonunun yaklaştığıdır. Hayatlarında her şeyin yoluna girdiğini ve bu nedenden dolayı da hayatta yapacak başka hiçbir şeyinin kalmadığını düşünen rüya sahipleri, yakı bir zamanda huzurlu ve sessiz bir vefat ile hayatlarına nokta koyacaklardır.