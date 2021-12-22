Rüyada bıçak görmek ne anlama gelir? Rüyada bıçak çekildiğini görmek neye işarettir? Rüyada bıçak bulduğunu görmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA BIÇAK BULDUĞUNU GÖRMEK

Bir yerde bıçak bulduğunu rüyada görmek, rüyayı görmüş kimseler için uğrayacağı parasal e ruhsal kayıpların habercisi olarak yorumlanmıştır. Özellikle toprak ya da çamur bir zeminde bıçak bulduğunu rüyalarında görmüş kimseler, bu zararlar ile kısa süre sonra karşılaşacaklardır. Bazı rüya tabircilerine göre bu zararlar, rüya sahiplerine düşman biri tarafından sağlanacaktır. Bu durum dolayısıyla kişiler ne olup bittiğini anlayamadan kendilerini büyük bir kaybın ortasında bulabilirler. Kişilerin sürekli olarak önlem içinde olmaları öğütlenmiştir.