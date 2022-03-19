Rüyada bıçak çekildiğini görmek neye işarettir? Rüyada bıçak görmek ne anlama gelir? Rüyada bıçak bulduğunu görmek nasıl yorumlanır?
Rüyada görülmüş olan bıçak, detaylı şekillerde yorumlanmıştır: Bazı din alimlerine göre bu rüya, rüyayı görmüş kimselerin istemeden birinden ya da bir yerden ayrılacaklarına delalet edilmiştir. Kişiler yaşayacakları bu ayrılma sonunda çok memnuniyetsiz bir hayat sürmeye başlayacaklardır. Birtakım rüya tabircilerine göre şayet bekar bir bayan rüyasında bıçak görürse çok marifetli bir adamla evlenecektir. Evlenecekleri adam kendilerine ve oluşacak ailelerine çok değer verecek, kendilerini el üzerinde tutacaktır. İmamı Nablusi (r.a.)'ya göre ise bu rüya bireylerin ömürlerine koyacakları birtakım kurallara yorumlanmıştır. Kişiler koydukları kurallara itaat etmeyen kimseleri hayatlarında çok tutmayacaklardır.
RÜYADA BIÇAK ÇEKİLDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyada kendine çekilen bıçağı görmek, rüya sahiplerinin düşmanlarına karşı duydukları korku sebebiyle zarar görecek olmalarına delalet edilmiştir. Aslında bu düşmanlar, rüya sahiplerine zarar verecek kadar güçlü değillerdir. Ancak rüya sahiplerinin karşılarından bu denli korkması, düşmanlarını cesaretlendirerek onlara zarar verebileceklerini düşündürecektir. Bu sebeple de rüya sahiplerinin korksalar bile korkularını dışarı yansıtmamaları gereklidir.
RÜYADA BIÇAK GÖRMEK İHYA
İhya'ya göre rüyada bıçağın görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin evlerine bir yardımcı alacaklarına delalet sayılmıştır. Eğer kişiler, bıçağı ellerinde tuttuklarını rüyalarında görmüşlerse bu hizmetçiden görecekleri bir ihanet kendilerini çok üzecek, bir daha kimseyi evlerine sokma cesaretinde bulunamayacaklardır. Rüya sahipleri, kendilerine gerçek hayatlarında bir yardımcı arayışına girmişlerse, mutlaka güvendikleri birini yanlarına almalılardır.
RÜYADA BAŞKASININ ELİNDE BIÇAK GÖRMEK
Birinin elinde bıçak olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin güvenmemeleri gereken insanlardan uzak duracakları bir hayat yaşamalarına delalet edilmiştir. Kişilerin sergileyecekleri bu tutum, faydalı olacak ve rüya sahiplerinin hem düşmanlarından hem de kendilerine dost saydıkları insanlardan herhangi bir kazık yememelerini sağlayacaktır.
RÜYADA BIÇAK TUTMAK
Rüyada tutulan bıçağın görülmesi, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin ömürlerinin çok uzun olmasına ve bu uzun ömür boyunca da kişilerin başka insanların gözünde saygın kalmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin yakın zamanda tadacakları bu saygınlık hissi, kendilerine çok iyi gelecek ve hayatlarında her zaman böyle devam etmesi arzusunu kendilerine verecektir. Bu arzu sayesinde de rüya sahipleri kendilerini dinç tutabileceklerdir.
RÜYADA KESKİN BIÇAK GÖRMEK
Bilenmiş bıçağın rüyada görülmesi, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin kendilerine hasar veren ya da faydası olmayan insanlarla bağlarını kesecek olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri önce hayatlarında bu konumda olan kişileri tespit edecek, ardından da kendilerine zarar verdiği noktaların çokluğunu fark edeceklerdir. Kesilen bu ilişkilerin tümü, rüya sahiplerinin kendilerine huzur gelmesini sağlayacaktır.
RÜYADA BIÇAK BULDUĞUNU GÖRMEK
Bir yerde bıçak bulduğunu rüyada görmek, rüyayı görmüş kimseler için uğrayacağı parasal e ruhsal kayıpların habercisi olarak yorumlanmıştır. Özellikle toprak ya da çamur bir zeminde bıçak bulduğunu rüyalarında görmüş kimseler, bu zararlar ile kısa süre sonra karşılaşacaklardır. Bazı rüya tabircilerine göre bu zararlar, rüya sahiplerine düşman biri tarafından sağlanacaktır. Bu durum dolayısıyla kişiler ne olup bittiğini anlayamadan kendilerini büyük bir kaybın ortasında bulabilirler. Kişilerin sürekli olarak önlem içinde olmaları öğütlenmiştir.