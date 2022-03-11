Rüyada beyaz tavuk görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada tavuk sürüsü görmenin anlamı, yorumu
Beyaz renkli tavuğun rüyada görülmüş olması, rüya alimleri tarafından rüya sahiplerinin hanelerine yakın zamanda bir kadının gelin olarak gireceğine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, gördükleri beyaz tavuğun ardından bir kuzenlerinin evleneceği haberini alabilir ya da kardeşleri evlenme niyetine girdiklerini kendilerine söyleyebilir. Rüya sahipleri, aileye yeni gelecek olan bu kadınla çok iyi anlaşacak, evlerinde dertlerini dökebilecekleri biri olacaktır.
Rüyada Beyaz Tavuk Görmek Diyanet
Diyanet'in rüyada beyaz tavuk görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin cinsiyetleri fark etmeksizin bir kadından büyük hayırlar ve mallar görecek olmasıdır. Rüya sahipleri, bir kadınla iş yapmaya başlayabilirler ve bu yapmaya başladıkları işler sayesinde kısa sürede büyük mallar ve para birikimler sağlayabileceklerdir.
Rüyada Çok Tavuk Görmek
Birçok tavuğun bir aradayken rüyada görülmesi, rüya sahipleri için en az iç kız çocuğuna sahip olacaklarına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş olan kişiler, sahip oldukları bu çocuklarını güzel bir terbiye içinde büyütecek ve terbiyelerini düzgün verdikleri çocuklarının gelecekte çok güzel yerlere geldiklerini göreceklerdir. Rüya tabircileri, bu rüyayı görmüş olan kişilerin çocuklarının evlendikleri zaman da kendilerinden çok uzak yerlerde yaşayacakları yorumunda da bulunmuşlardır.
Rüyada Tavuk Görmek Diyanet
Diyanet'in rüyada görülmüş tavuk için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin kendilerine sürekli olarak para getirecek bir girişime yakın zamanda yatırım yapma kararı alacak olmalarıdır. Rüya sahipleri eğer, beyaz tavuklar ile diğer renklerdeki tavukların bir arada olduğunu rüyalarında görmüşlerse, yaptıkları yatırım sayesinde hem kendi ömürleri hem de torunlarının yaşamları maddi anlamda garantiye alınabilinecektir.
Rüyada Beyaz Tavuk Görmek İhya
İhya'ya göre rüyada beyaz renkli tavukların görülmüş olması, rüya sahiplerinin hayatlarının fiziki anlamda çok güzel ve alımlı ancak zeka anlamında geri ve rüyayı görmüş olan kişilerin uyum sağlayamayacakları bir kadın ile kesişecek olmasına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri bu kadına bir görüşte aşık olduklarını düşünebilirler. Ancak zamanla yalnızca onu beğendiklerini fark edecekler ve rüya sahipleri, fark ettikleri bu durum itibariyle bu kadından uzaklaşacaklardır.
Rüyada Beyaz Tavuk Ölüsü Görmek
Ölü beyaz bir tavuğun rüyada görülmüş olması, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin pişman olacaklarına delalet sayılmıştır. Rüya sahipleri, bu pişmanlıkların birçoğunu yakın zamanda içine girecekleri bazı işler sebebi ile yaşayabilirler. Herhangi bir işe girmeden önce alacakları risklerin tümünü kendi içlerinde değerlendirmeli, işlerin getirisi kendilerine ne olursa olsun manevi değerlerine zarar veren risklerden kendilerini uzak tutmalılardır.
Rüyada Canlı Tavuk Görmek
Yaşayan tavuğun rüyada görülmesi, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin başarıları ile özleştirilmiş kimseler olmasına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, bir yere yeni girecekleri zamanlarda kendilerini tanıttıktan sonra uğraştıkları işleri söylediklerinde karşılarındaki kimseler, çok şaşırarak alanlarında ne kadar başarılı olduklarını kendilerine söyleyeceklerdir. Özellikle rüyalarında canlı ve beyaz tavuk görmüş olan rüya sahipleri, her girdikleri yerden gururlanarak ayrılacaklardır.