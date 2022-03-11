Rüyada beyaz tavuk görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada tavuk sürüsü görmenin anlamı, yorumu

Rüyada Tavuk Sürüsü Görmek

Sürü halindeki tavukların rüyada görülmüş olması, iki farklı şekilde tabir edilmiştir:

• Birçok din alimi, bu rüyayı görmüş olan kişilerin yakın zamanda ellerine çok bereketli paraların geçeceği yorumunda bulunmuşlardır. Rüya sahipleri, kazandıkları bu bereketli paralar dolayısıyla yaşamlarının nasıl rahata erdiğini hızlıca fark edeceklerdir.

• Rüya tabircileri ise bu rüyayı görmüş kişilerin ailelerinin geleceklerinde çok fazla kişiden oluşacağı yorumunu yapmışlardır. Rüya sahiplerinin hem evlenecekleri kimselerin aileleri çok kalabalık yapıda olabilir hem de birçok evlada sahip olabilirler.