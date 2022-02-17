Rüyada beyaz tavşan görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada canlı tavşan yakalamanın anlamı ve yorumu

Rüyada Tavşan Yavrusu Görmek

Yavrusu olan bir tavşanın rüyada görülmüş olması, yakın zamanda rüya sahiplerinin de çocuğu olan biri ile tanışacak olmasına yorumlanmıştır. Özellikle beyaz tavşan ile yavrularının bir arada olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin aile ile ilgili bazı önyargılarının yıkılmasını sağlayacaktır. Rüya sahipleri, yeni düzenledikleri hayatlarının bu seviyede olmasından da fark etmeseler de çok memnun kalacaklardır.