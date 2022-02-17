Rüyada beyaz gül görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada beyaz ve kırmızı gül görmenin anlamı ve yorumu

Rüyada Beyaz Gül Demeti Görmek

Beyaz güllerden yapılmış bir demetin rüyada görülmesi, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

• Bazı rüya alimleri, bu rüyayı görmüş kimselerin yakın zamanda kendilerini çok beğenen biri ile karşılaşacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin yoğun bir ilgi altında kalmaları, başlarda kendilerine garip gelecek ve boğulmalarına neden olacaktır. Ancak zamanla kendileri de bu ilgiye kolaylıkla karşılık verdiklerini göreceklerdir.

• Bazı din alimleri, rüya sahiplerinin dağılan ailelerinin yakın zamanda bir araya gelecek olmalarına yorumlanmıştır. Bu beraberlik rüya sahiplerinin kendilerini dinlemek ve dinlenmek için zaman verecek olmalarına da yorumlanmış, sıkıntılı bir dönemi bu sayede atlatacaklardır.