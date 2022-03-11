Rüyada beyaz gelinlik görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Evli birinin rüyada gelinlik giymesinin anlamı, yorumu nedir?

Rüyada Bekar Birini Gelinlikle Görmek

Evli olmayan birinin gelinlik giymiş olduğunu rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin cinsiyetlerine göre şöyle yorumlanmıştır:

• Rüya sahipleri eğer kadınsa, yakın zamanda bir dostları tarafından biri ile tanıştırılacaklardır ve yeni tanıştıkları kişi, kendilerine ilişki manasında kendilerine çok fazla şey katacaktır.

• Erkek rüya sahiplerinin rüyalarında beyaz gelinlik giydiklerini görmeleri, saçma olduklarını düşündükleri birçok iş fikrinin kendilerine maddi anlamda getirilerinin çok fazla olacağına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri girecekleri yeni işlerin kendilerini maddi anlamda çökertecek olmasından korkmamalı, cesurca davranarak hayalini kurdukları işlere bir an önce atılmalılardır.