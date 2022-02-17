Rüyada beyaz elbise görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada beyaz elbise giyen kadın görmenin anlamı ve yorumu

Rüyada Beyaz Elbise Giymek Diyanet

Diyanet'e göre rüyada beyaz renkli bir elbiseyi giymek, rüya sahiplerinin çok saf ve temiz bir insan olmalarına, bu sayede de hayatları boyunca başlarına güzel olaylar gelmesine ve iyi insanlar ile karşılaşmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri eğer, giydikleri beyaz elbisenin kendilerine biraz dar olduğunu ya da bu elbisenin kendilerine olmadığın rüyalarında görmüşlerse, bu durumlar ile karşılaşabilmeleri için biraz daha sabretmeleri gerekecektir.