Rüyada beşik görmek ne anlama gelir? Rüyada boş beşik görmek hayırlı mıdır? Rüyada tahta beşik görmek neye işarettir?

HAMİLE KADININ RÜYADA BEŞİK GÖRMESİ

Rüyasında beşik görmüş kişinin hamile bir kadın olması, bebeğini dünyaya getirdikten sonra ona nasıl bakacağı hakkında bazı endişelerinin olduğuna yorumlanmıştır. Özellikle annesi veya kayınvalidesi yanında olmayan kişilerin akıllarına getirmeseler de zaman zaman düşündükleri ve kendilerini bunaltan bu düşünceye bu denli kapılmamaları gerektiği yorumu yapılmıştır. Anne olduktan sonra korktukları her şey kolaylıkla yoluna girecektir ve rüya sahipleri, çok iyi bir anne olacaktır.