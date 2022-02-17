Rüyada berrak su görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada berrak suya girmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Berrak Suya Girmek



Tertemiz su birikintisine girdiğini rüyada görmek, bazı din alimleri için rüya sahiplerinin kısmetlerinin açılacağına delalet sayılmıştır. Ancak bazı rüya tabircileri, berrak suya isteyerek girdiğini rüyasında görmüş kişilerin şanslarını ve kısmetlerini açabilmeleri için bir çaba gösterecek oluşlarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, hayatında bazı durumların gerçekleşmesine imkansız gözü ile bakıyorlarsa, karşısında oldukları bu durumu daha kolay bir hale getirebilmek için çaba göstereceklerdir. Gösterdikleri bu çaba, yakın zamanda bazı insanlar tarafından fark edilebilir ve fark edilmesinden sonra bazı kişiler, rüya sahiplerinin istedikleri seviyedeki hayata erişebilmeleri için onların arkasında duracaklar, bu da rüyayı görmüş kişilerin daha güçlü olmasını sağlayacaktır.