Rüyada bekar birinin kızı olduğunu görmek neye işarettir ve nasıl yorumlanır? Rüyada kızı olduğunu görmek ne anlama gelir?

HAMİLE KADININ RÜYASINDA KIZI OLDUĞUNU GÖRMESİ

Hamile birinin kız doğurduğunu rüyasında görmesi, rüyayı görmüş kimselerin eğer bebekleri ile ilgili bildikleri bir sağlık sorunları varsa bu sorunun doğumdan sonra biteceğine delalet edilmiştir. Bebeğinin ve kendisinin sağlığı yerinde olan rüya sahiplerinin ise rüyalarında bir kızları olduğunu görmeleri, doğacak çocuklarının cinsiyetleri erkek olsa da tıpkı bir kız gibi olacağına, her zaman kendi yanlarında duracak ve çok naif bir karaktere sahip olacağına delalet sayılmıştır. Rüya sahipleri böyle bir çocukları olduğu için her gün şükredeceklerdir.