Rüyada bekar birinin kendini hamile görmesi nasıl yorumlanır? Rüyada hamile kadın görmek ne anlama gelir?
Rüyada hamile kadın görülmesi rüya tabirlerinde İslam alimlerinin ortak yorumuna göre sonsuz bereketi simgelemektedir. Gören kişiye uğur getirir. Aynı zamanda hamile kadın yalnızca bu rüyayı gören kadınlara müjde gebelik haberi vermekle kalmaz, bereket, tarla hasılatı, kişinin Allah uğruna yapacağı kurban ibadeti, haksız yere yargılananın hapisten çıkması gibi pek çok iyi haberi de müjdeler. Rüyada hamile kadın görmek, gören her kişi için farklı bir olumlu haberi verir. İmam-ı Nablusi (r.a) rüyada hamile bir hanım görmenin tüm rüyalar içerisinde en hayırlılardan birisi olduğunu vurgular.
RÜYADA BEKAR BİRİNİN KENDİNİ HAMİLE GÖRMESİ
Rüyada bekarın hamileliği hayra yorulmaz ve kişinin bir yanlış içerisine düşebileceğini ve almış olduğu kararların hayatını etkileyeceğini vurgulamaktadır.
• Yaşlı kadınlar tarafından görüldüğünde, çevresindeki genç kadınlara haksızlık yaptığını ve varsa gelini ile olan tartışmalarda haksız olduğuna delalettir.
• Bekar kadınlar tarafından görüldüğünde kişinin düşünmeden adım attığını vurgular.
• Evli kadınlar için bebek haberidir.
• Erkekler tarafından görülmesi durumunda kişinin kendisinin ihanete düşebileceğini vurgular.
RÜYADA HAMİLE KADIN İLE KONUŞTUĞUNU GÖRMEK
Rüyada hamile kadın ile konuşulması konulan kişi için alınacak müjdeli bir habere işaret etmektedir. Konuşulan hanımın tanıdık birisi olması bu kişinin hayatında alacağı müjdeli haberi simgelerken, kişinin tanımadığı birisini rüyasında hamile ve konuştuğunu görmesi, Imam-ı Gazali (r.a) yorumuna göre bir kadın tarafından kişinin kendisine gelecek çok sevindirici bir haberi işaret eder.
RÜYADA HAMİLE KADININ ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyada hamile kadının ölmesi İslam alimlerinin tamamına göre bir felaketler zincirini başlatmaktadır. Kişinin yaşadığı durumların kendisinin sonunu getirebileceğine, yakın zamanda çevresinden çok olumsuz haberler alacağına delalettir. Rüyada hamile kadın görmek bereketi ve müjdeyi simgelediği gibi, hamile kadının ölümü korkunç bir haber ile karşı karşıya kalınabileceğini ortaya koymaktadır.