Rüyada bekar birinin kendini hamile görmesi nasıl yorumlanır? Rüyada hamile kadın görmek ne anlama gelir?

RÜYADA BEKAR BİRİNİN KENDİNİ HAMİLE GÖRMESİ

Rüyada bekarın hamileliği hayra yorulmaz ve kişinin bir yanlış içerisine düşebileceğini ve almış olduğu kararların hayatını etkileyeceğini vurgulamaktadır.

• Yaşlı kadınlar tarafından görüldüğünde, çevresindeki genç kadınlara haksızlık yaptığını ve varsa gelini ile olan tartışmalarda haksız olduğuna delalettir.

• Bekar kadınlar tarafından görüldüğünde kişinin düşünmeden adım attığını vurgular.

• Evli kadınlar için bebek haberidir.

• Erkekler tarafından görülmesi durumunda kişinin kendisinin ihanete düşebileceğini vurgular.



