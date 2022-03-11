Rüyada beddua etmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada birine bağırarak beddua etmek anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Birine Bağırarak Beddua Etmek

Birine bağırarak beddua okuduğunu rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin yakın zamanda yaşadıkları bir olay dolayısıyla çok üzüldüklerini, üzüntüleri dolayısıyla da canlarının yandığına delalet edilmiştir. Rüyasında insanlara ya da birine bağırarak beddua ettiğini görmüş olan kimseler, çok zaman geçmeden biri ile haşin bir tartışma yaşayabilir, yaşadıkları bu tartışma sonrasında ise kendilerini daha fazla üzecek bazı durumlarda kalabilirler.