Rüyada bebek yıkamak ne anlama gelir? Rüyada bebek yıkamak neye işarettir? Rüyada leğende bebek yıkamak anlamı nedir?

Bebek yıkadığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin medeni durumlarına göre şöyle yorumlanmıştır: Bazı rüya alimleri, bu rüyayı gören bekar kimselerin yakın zamanda çok mutlu ve huzurlu bir yuvaya sahip olacakları bir evlilik yapacak olmalarına yorumlanmıştır.