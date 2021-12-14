Rüyada bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada bebeğinin olduğunu görmek neye işarettir? Rüyada kucağına bebek almak hayırlı mıdır?
Yeni doğmuş bebeğin rüyada görülmüş olması, rüya sahiplerinin bugüne kadar kimseden duymamış oldukları bazı haberler almalarına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş kimseler, eğer rüyalarında gördükleri bebeklerin kendilerinin olduğunu görüyorlarsa kendilerine yakın gördükleri bir kimseden ya da ailelerinde yeni evlenmiş birinden hamilelik haberi alabilirler.
RÜYADA KUCAĞINA BEBEK ALMAK
Rüyada kucağına aldığın bebeği görmek, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin sorumluluk alacak olmalarına delalet edilmiştir. Bu sorumluluklar, rüya sahipleri eğer yaşça küçüklerse olgunlaşmalarını sağlayacak ve kendilerine büyük tecrübeler kazandıracaklardır. Ancak rüya sahipleri çalışma düzenlerini oturtmuş ve belli bir yaşı geçmiş kimseler ise bu sorumluluklar kendilerine fazlalık gibi gelecektir ve rüya sahipleri zaman kaybettiklerini göreceklerdir.
RÜYADA KUCAĞINDA BEBEK GÖRMEK
Kendini rüyada kucağında bebekle dışarıdan görmek, rüyayı görmüş kimselerin sonuçlarını düşünemeden atacakları adımların habercisi olarak yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin bu yanlış davranışı, kendilerine birçok farklı konuda zarar gelmesine neden olabilir. Kişiler birçok insan tarafından korunmaya çalışılabilirler ancak hiç kimse rüya sahiplerinin düşüncesizlikleri sebebiyle hasarlar almasını engelleyemeyecektir.
RÜYADA BEBEK GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada bebek görülmesi, rüya sahiplerinin geleceklerine dair umutlarını kaybetmemeleri gerektiğine yorumlanmıştır. Eğer rüyayı görmüş kişiler, son zamanlarda üst üste ve farklı konularda sorunlar yaşamışlarsa bu sorunların etkileri, rüyalarında gördükleri bebekten sonra azalarak bitecektir. Hayatlarında yaşanacak olan bu düzelmeler sayesinde de kişiler, kendilerine yeni yollar da çizerek kendilerini geliştireceklerdir.
RÜYADA KENDİ BEBEĞİNİN OLDUĞUNU GÖRMEK
Rüyada bebeğinin olduğunu görmek, rüya sahiplerinin medeni durumlarına göre şöyle yorumlanmıştır:
Eğer evli bir kişi bu rüyayı görmüşse, yakın zamanda gerçekten de bir bebeği olacaktır. Bu bebek, rüya sahiplerinin tüm gamlarını alıp götürecek, hayatlarının sonuna geldiğini düşünen rüya sahipleri için yeni bir umut ışığı olacaktır.
Bekar bir kimsenin bu rüyayı görmesi ise, yakın zamanda yeni başlangıçlar yapacağına ve bu başlangıçlar sayesinde de hayatlarını belirli bir çizgi içinde yaşamaya başlayabileceklerine yorumlanmıştır.
RÜYADA BEBEK SEVMEK
Bir bebeğin rüyada sevilmesi, hemen hemen tüm rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin sevinç dolu zamanlar yaşayacak olmasına delalet edilmiştir. Bu sevinçli durumlar, başta rüya sahipleri olmak üzere hem kendi ailesini hem de eğer varsa ilişkisinin olduğu kişinin ailesini mutlu etmeye yetecektir. Alınan haberlerden sonra yayılan huzur, rüya sahiplerinin yakından iletişim kurdukları tüm sevdiklerinin sıkıntılarından uzaklaştıracak kadar da kuvvetli olacaktır.
HAMİLEYKEN RÜYADA BEBEK GÖRMEK
Hamile kadının rüyasında gördüğü bebek, çeşitli şekillerde yorumlanmıştır:
Bazı rüya tabircileri, bu rüyayı gören kişilerin doğumlarının hemen ardından yeniden hamile kalacakları yorumunda bulunmuşlardır. Rüya sahiplerinin bebekleri arasında çok az bir yaş farklı olacak, bu da onların ikiz gibi büyümelerini sağlayacaktır.
Bazı din alimlerine göre bu rüya, rüya sahiplerinin istedikleri cinsiyette bir bebek dünyaya getiremeyeceklerine yorumlanmıştır. Rüya sahipleri eğer kız bebek istiyorlarsa bir oğulları olacaktır. Ancak rüya sahiplerinin diğer hamilelikleri, doğuracakları bebeklerin karşıt cinsiyetinden olacaktır.
RÜYADA YENİ DOĞMUŞ BEBEK GÖRMEK
Rüyada yeni doğan bebeğin görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin çok savunmasız biri olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri bu savunmasızlıkları nedeniyle her zaman küçük görülen ve başardığı işleri kendi başarısı gibi gösteremeyen kişiler olabilirler. Bazı rüya sahipleri, rüyasında henüz doğmuş bir bebeği görmüş kimselerin bu durumu yakın zamanda değiştirebilecekleri yorumunda bulunmuşlardır. Kişiler, ülke çapında düzenlenen bir etkinliğe katılabilir ve burada bir başarı kazanabilir. Bu sayede bir daha kimse kendisine eskiden olduğu gibi davranma cesaretinde bulunamayacaktır.