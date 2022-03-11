Rüyada bayıldığını görmek ne anlama gelir? Rüyada bayıldığını görmek neye işarettir? Rüyada bayılmanın anlamı, yorumu...

Rüyada Korkudan Bayılmak

Birinden ya da bir şeyden korkup bayıldığını rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından rüyayı görmüş olan kişilerin geçmişlerinde kendilerine bir hainlik yapmış olan kişiler ile yeniden bir araya gelecek olmalarına yorumlanmıştır. Kendilerine yapılan ihaneti yıllar boyunca unutmamış olan rüya sahipleri, karşılarına gelen bu kimseye bugüne dek hiç görmedikleri bir ders vererek bir daha kimseye ihanet etmeye yeltenmemeleri için büyük bir ders vereceklerdir.