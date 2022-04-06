Rüyada başkasının kendi dişini çektiğini görmenin anlamı, yorumu! Rüyada kendi dişini çekmek ne anlama gelir, neye işarettir?

Rüyada Başkasının Kendi Dişini Çektiğini Görmek

Birinin kendi dişlerini çektiğini rüyada görmek, iki farklı biçimde delalet edilmiştir:

• Birçok rüya tabircisi, bu rüyayı görmüş olan kişilerin çok yakın bir zamanda hayatından uzunca bir süre önce çıkarmış olduğu kişilerden biri ile karşılaşacağı yorumunda bulunmuşlardır.

• Bazı din alimlerince ise tanımadığın birinin kendi dişini çektiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin kendilerine zarar gelmemesi amacı ile kendilerini de ilgilendiren bir durumdan uzak duracak olmalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, yaşanan bu durumu kendilerine çok uzak tutarlarsa, ilerleyen zamanlarda pişman olabilirler. Pişmanlıkları dolayısıyla da çeşitli yanlış fikirlere kapılabilirler.