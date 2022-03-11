Rüyada başkasının cinsel ilişkiye girdiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada başkasının cinsel ilişkiye girdiğini görmenin yorumu...

Rüyada Bir Çiftin İlişkiye Girdiğini Görmek

Evli bir çiftin ilişki yaşadığını rüyada görmek, rüya tabircilerince rüyayı görmüş olan kişilerin aileleri ile aralarının bozulmasına neden olacak bazı sıkıntılar yaşayacak olmalarına delalet edilmiştir. Bu nedenden dolayı da rüyayı görmüş olan kişiler, aileleri ile bir tartışmaya girmemeye, girseler dahi ağızlarından çıkan her şeye dikkat etmelilerdir. Ailelerine söylemek istemeden söyledikleri şeyler, rüya sahiplerine zarar verebilir.