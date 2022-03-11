Rüyada başkasının cinsel ilişkiye girdiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada başkasının cinsel ilişkiye girdiğini görmenin yorumu...
Tanımadığın birinin ilişkiye girdiğini rüyada görmek, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin ihtiyaç duydukları bazı durumların çarelerinin aslında hayatlarında olan insanlarda bulunduğuna delalet edilmiştir. Ancak bazı din alimleri, rüyasında başkasının cinsel ilişkiye girdiğini görmüş olan kimseler için akıllarına takılacak bir konu olacağı yorumunu yapmış, rüya sahiplerinin bu konuya herhangi bir çözüm getiremeden uzunca bir süre geçireceklerini söylemişlerdir.
Rüyada Bir Çiftin İlişkiye Girdiğini Görmek
Evli bir çiftin ilişki yaşadığını rüyada görmek, rüya tabircilerince rüyayı görmüş olan kişilerin aileleri ile aralarının bozulmasına neden olacak bazı sıkıntılar yaşayacak olmalarına delalet edilmiştir. Bu nedenden dolayı da rüyayı görmüş olan kişiler, aileleri ile bir tartışmaya girmemeye, girseler dahi ağızlarından çıkan her şeye dikkat etmelilerdir. Ailelerine söylemek istemeden söyledikleri şeyler, rüya sahiplerine zarar verebilir.
Rüyada İlişkiye Giren İki Kişi Görmek
Tanımadığın iki kişinin cinsel ilişkiye girdiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin tanımadıkları insanların kendileri hakkında verdikleri bir hüküm sebebi ile toplumdan dışlanacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüyasında cinsel ilişkiye girdiğini görmüş kişiler eğer rüya sahiplerine tepki gösteriyorlarsa, rüya sahipleri verilen hükmü değiştirmek amacı ile çok uğraşacaklardır ancak çabaları karşılık bulmayacaktır.
Rüyada Ters İlişkiye Girdiğini Görmek
Rüyada ters cinsel ilişkiye girmek, birçok rüya alimi tarafından rüya sahiplerinin uğrayacakları hayal kırıklıklarının habercisi olarak yorumlanmıştır. Bu rüyayı görmüş olan kişiler, özellikle yeni bir ilişkiye başlamışlarsa, başladıkları ilişki kendilerine zarar verecek, rüya sahipleri ilişkilerini sonlandırmalarından sonra uzunca bir süre maddi yük çekmek zorunda kalacaklardır.