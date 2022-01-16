Rüyada bardak görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada cam bardak dizmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Cam Bardak Görmek Diyanet

Diyanet'e göre rüyada camdan yapılmış bir bardağın görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin çektikleri tüm sıkıntı ve dertlerinden kurtulabilmesi için çok kısa bir süre daha sabretmesi gerektiğine yorumlanmıştır. Sıkılmış, içinde bulunduğu durumun kendine iyi gelmediğini gören rüya sahipleri, bu durumlardan kurtulabilmek için çok çaba gösterecektir ancak bir süre daha beklemeden bu sıkıntılardan kurtuluşları olamayacaktır.