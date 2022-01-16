Rüyada bamya görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada bamya yemeği görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Kuru Bamya Görmek

Kurutulmuş bamyanın rüyada görülmesi, hem din alimleri hem de rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin üzüntülü zamanlar geçirecek olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin hayatları hep acı içinde geçecek, bir dönem boyunca sadece bu acının geçmesi ve yeniden yaşanmaması için bir gayret içine gireceklerdir. Rüya sahiplerinin yaşayacakları bu durum, onları ruhsal olarak büyük bir bunalımın içine sürükleyecektir.